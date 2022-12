Felipe Neto bate boca com com dono da RedeTV!: 'não consegue ter mais de 1 ponto na audiência'

Tudo começou com uma postagem do youtuber sobre preço dos combustíveis edit

247 - O youtuber e influenciador Felipe Neto e um dos donos da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, bateram boca pelo Twitter na tarde desta sexta-feira (30).

"O melhor é ver bolsominion debochando que gasolina vai aumentar dia 1° por culpa do Lula. Bolsonaro usou manobras artificiais com data de término dia 1° para deixar o preço do combustível mais baixo nas eleições. Eles sabem disso, mas a canalhice e falta de caráter falam mais alto", escreveu Felipe Neto.

Na sequência, Marcelo de Carvalho compartilhou o tuíte e respondeu: "eu me pergunto se é ignorância, idiotice, ou pura má fé alguém alegar que aumentar o imposto não gera aumento imediato no combustível, na cadeia toda, inflação, e impacto direto no custo de vida".

O youtuber debochou: "você não consegue fazer a RedeTV ter mais de 1 ponto de audiência, deve ser difícil mesmo entender alguma coisa".

