Felipe Neto: Bolsonaro prometeu abrir a caixa preta do BNDS, mas torrou 48 milhões para nada

Os bolsominions ficaram meses enchendo o saco com a tal "caixa-preta do BNDES", dizendo que o Mito iria acabar com a mamata e descobrir todos os podres.



Resultado: governo gastou 48 MILHÕES DE REAIS com as investigações e descobriu que não tinha irregularidade alguma. pic.twitter.com/sWc3JHn9Rv