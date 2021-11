Felipe Neto: 'campanha da mídia pelo Moro é vergonhosa'

Um dos youtubers mais influentes do mundo, o brasileiro Felipe Neto já fez duras críticas a Sergio Moro, que, segundo ele, é um “desgraçado” e “covarde” que “destruiu o Brasil” edit

247 - Um dos youtubers mais influentes do mundo, o brasileiro Felipe Neto denunciou o apoio da mídia corporativa à candidatura do ex-juiz parcial da Lava Jato, Sergio Moro, à presidência da República.

No Twitter, ele afirmou que “a campanha de certas partes da mídia pelo Sergio Moro é uma das coisas mais vergonhosas que já vi na vida”.

A campanha de certas partes da mídia pelo Sergio Moro é uma das coisas mais vergonhosas que já vi na vida. November 29, 2021

Ex-apoiador da Lava Jato e do golpe no Brasil, Felipe Neto já afirmou ter se arrependido de ter apoiado Moro, que prendeu o ex-presidente Lula (PT) de forma ilegal e levou Jair Bolsonaro ao governo - no qual ele virou ministro da Justiça.

Em junho, o youtuber disse que Moro é um “desgraçado” e “covarde” que “destruiu o Brasil”.

"Sergio Moro foi um dos maiores responsáveis pela destruição do Brasil. Eu estava lá, aplaudindo esse desgraçado, jurando que estava do lado certo. Maldito seja, para todo o sempre. Agora esse sujeitinho vive nos EUA, após abandonar o país que ajudou a destruir. É, acima de tudo, um covarde", escreveu Felipe Neto na ocasião.

Atualmente, Moro vive no Brasil e busca se emplacar como candidato da chamada “terceira via”, com apoio da mídia corporativa, como Globo, Folha de S.Paulo e Estado de S.Paulo, entre outros veículos de imprensa.

Em novembro do ano passado, nas redes sociais, Neto já havia destacado que “nunca, sob nenhuma hipótese, sob qualquer circunstância, em qualquer universo, apoiarei um sujeito como Sergio Moro para o que quer que seja nessa vida”.

