Felipe Neto cancela Veja e diz que a revista é fascista após entrevista chapa branca com Bolsonaro

247 – A aliança selada entre a revista Veja, controlada por um empresário ligado ao BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do País, e Jair Bolsonaro, explicitada em sua capa mais recente, fez com que a publicação fosse cancelada por Felipe Neto, um dos youtubers mais influentes do País. Ele avalia que a revista é fascista. Confira:

Essa revista morreu para sempre pra mim.



Quem se alia com fascista genocida, fascista genocida é. pic.twitter.com/ZRDi44jTGl — Felipe Neto (@felipeneto) September 25, 2021





