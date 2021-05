Felipe Neto declara preferência por Ciro, mas voto em Lula no segundo turno

"A visão que tenho é de que o projeto do Ciro é de enfrentamento ao neoliberalismo, enquanto o PT aliou-se a ele para governar", escreveu o youtuber. Diretora do Instituto Lula, Tamires Sampaio recomendou que o comunicador leia o plano de governo do PT, para que possa rever sua posição edit

247 - O youtuber Felipe Neto afirmou nesta terça-feira (25) pelo Twitter ter preferência pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) para a presidência da República a partir de 2023. Ele, no entanto, garantiu que votará em qualquer candidato contra Jair Bolsonaro no segundo turno. Pesquisas indicam favoritismo do ex-presidente Lula para o pleito.

"Sim, Ciro é o único candidato viável com verdadeiro projeto de enfrentamento ao neoliberalismo, inclusive o progressista. Com seus vários erros, como todos nós cometemos, é quem tem o projeto que eu mais gostaria de ver em prática. Contudo, votarei em quem for parra derrotar Bolsonaro", falou.

Felipe Neto disse que o projeto do pedetista é o que realmente propõe um enfrentamento ao neoliberalismo. Baseando-se nos 13 anos do PT, o youtuber afirmou que o partido se aliou ao neoliberalismo para governar. "Eu sei que isso vai irritar a ala petista que passou a me acompanhar, mas a visão que tenho hoje é a de que o projeto do Ciro é de enfrentamento ao neoliberalismo, enquanto o PT aliou-se a ele para governar. Posso mudar de visão, estou aberto a leituras que possam me mostrar o contrário".

Ele reconheceu, porém, que o segundo turno da eleição presidencial de 2022 se dará, provavelmente, entre Lula e Bolsonaro. "Isso não muda o fato do que falei anteriormente: não vejo qualquer possibilidade de um segundo turno que não seja Lula x Bolsonaro. E sem dúvida alguma irei de Lula. Porém, se vencer, contem comigo para cobrar a ruptura com o neoliberalismo e as reformas agrária, tributária e política".

A advogada e diretora do Instituto Lula Tamires Sampaio sugeriu que Felipe Neto leia o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, apresentado pelo PT, par que possa rever sua posição. "Vou imprimir e ler. Obrigado, Tamires!", respondeu o youtuber.

Não precisa comprar não. No nosso site está disponibilizado a integra do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Ele é a base do projeto que estamos apresentando pro país. https://t.co/t3GofMRWf6 — Tamires Sampaio (@soutamires_sp) May 25, 2021

