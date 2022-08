Felipe Neto declara voto em Lula no primeiro turno

"Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo, da incompetência", afirmou o youtuber edit

247 - O youtuber Felipe Neto declarou, nesta quinta-feira (25), voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno desta eleição.

"Com o objetivo de derrotar o monstro genocida que destruiu o Brasil nesses 4 anos. Pelo fim do medo, da fome, do negacionismo, da incompetência. Declaro meu voto em Lula 13 no primeiro turno das eleições para a presidência do Brasil", disse o influenciador no Twitter.

"Meu apoio é pela esperança de voltarmos a ser um país que cresce, mas a cobrança será grande, como tem que ser com qualquer um", acrescentou.

Líder nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente participa de uma entrevista ao Jornal Nacional nesta quinta. Lula deve falar de economia e também adotar o discurso pacificador.

August 25, 2022

3) Ao endossar Lula nessa campanha, ressalto que condeno totalmente o apoio e defesa de ditadores, da mesma forma que condeno a relação da direita com Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes e outros regimes sanguinários ditatoriais. August 25, 2022





