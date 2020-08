Felipe Neto defende maior discussão do projeto de lei que combate fakenews

"Mantenho-me firme na posição de q o PL não está bom e devemos pisar no freio para estabelecer diálogos e estudos sobre o tema. Levarei minha visão ao Pres. da Câmara", disse o youtuber e empresário edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto defendeu neste sábado, 1, o aprofundamento do debate sobre o projeto de lei que criminaliza a disseminação de notícias falsas pela internet, aprovado pelo Senado no dia 30 de junho.

"Gostaria de deixar exposto q venho dialogando acerca do PL das FakeNews há semanas, com senadores e deputados. Mantenho-me firme na posição de q o PL não está bom e devemos pisar no freio para estabelecer diálogos e estudos sobre o tema. Levarei minha visão ao Pres. da Câmara", disse Felipe Neto pelo Twitter.

O PL 2.630/2020 cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com normas para as redes sociais e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram. A intenção é evitar notícias falsas que possam causar danos individuais ou coletivos e à democracia. Após a parovação pelo Senado, o texto seguiu para a Câmara dos Deputados.

