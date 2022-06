Felipe Neto desabafa após ter xingado narrador da Globo

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (14), Felipe Neto se desculpou publicamente por ter xingado o narrador da Globo, Gustavo Villani. Na segunda-feira (13), o profissional estava à frente da cobertura do jogo do Botafogo contra o Avaí, e o influencer digital postou no Twitter que o jornalista deveria calar a boca. Mais calmo, o empresário se retratou por conta do seu comentário na mesma rede social: "Fui babaca, postzinho de torcedor fanático imbecil", disse. A reportagem é do portal Na Telinha.

Ontem, o time carioca disputou um jogo da décima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, e Felipe Neto fazia comentários acerca do desempenho da equipe durante a partida e não gostou de alguns comentários feitos na transmissão do Premiere.

Passado a euforia do jogo, em que o Botafogo perdeu, o carioca decidiu preferiu se retratar: "Ontem eu tava fora de mim de ódio com o desempenho do Botafogo. Aí o narrador Villani tava falando um monte de coisa que eu discordava e eu, puto, mandei um “cala a boca” aqui. Fui babaca, postzinho de torcedor fanático imbecil. Peço desculpas", disse ele, arrependido.

"Eu tive que apagar quase todos os meus últimos posts sobre o Flamengo. Tô optando em não assistir aos próximos jogos. Sei que isso não vai acontecer, mas vou tentar", disse um seguidor do influencer, compadecido com o momento de euforia do carioca.

