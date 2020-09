Felipe Neto detona capa da Veja criticando auxílio emergencial: “estarrecedor”

247 - O youtuber Felipe Neto usou suas redes sociais nesta quarta-feira (9) para criticar a última edição da revista Veja, que condenou o auxílio emergencial necessário para amparar milhares de brasileiros que perderam renda durante a pandemia.

“A Veja definir ‘distribuição de renda’ como ‘entrega de dinheiro fácil’ em pleno 2020 é ESTARRECEDOR”, disse o yotuber.





Cerca de 4,4 milhões (6,5%) de domicílios brasileiros sobreviveram, apenas no mês julho, somente com a renda do auxílio emergencial pago pelo governo federal para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia de covid-19. Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram 124% do que seriam com as rendas habituais, apontou estudo publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

