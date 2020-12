Felipe Neto e Carlinhos Maia trocam farpas no Twitter após festa que teve 47 infectados pelo coronavírus

O youtuber Felipe Neto apontou "irresponsabilidade e desumanidade do cidadão, que é corriqueira e todo mundo sabe", em referência ao ator Carlinhos Maia. Uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo", respondeu Maia. "Sai do meu pé chulé", afirmou edit

247 - O youtuber Felipe Neto e Carlinhos Maia trocaram farpas no Twitter, após ator organizar uma festa em que ao menos 47 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus.

"Parabéns a todos os envolvidos", ironizou Neto. "Agora multiplica esse número, pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas que pegaram na festa. Será q a consciência pesa? Eu duvido", continuou.

De acordo com o youtuber, "se for provado que a notícia das 47 pessoas infectadas na festa do demonho é fake, eu virei aqui me retratar. Isso não tirará a irresponsabilidade e desumanidade do cidadão, que é corriqueira e todo mundo sabe". "Detalhe: ele me chamou de ‘ela’ e ‘bee’, será que ele pensa que isso ofende?'', acrescentou.

Após ser chamado de "demônio", o ator Carlinhos Maia respondeu. "Demônio é seu cu, uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra caralho tbmmm, vive julgando os outros!! Sai do meu pé chulé", afirmou.

