Felipe Neto elabora dossiê com nomes de disseminadores de fake news para apresentar ao Twitter nos EUA

247 - O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais para anunciar que está elaborando um dossiê com os nomes dos principais disseminadores de fake news e mensagens de ódio no Twitter. O material será encaminhado à sede da rede social, nos Estados Unidos e também irá ser disponibilizado à imprensa internacional.

“Um dossiê está sendo montado com os principais propagadores de notícias falsas e msgs de ódio no @TwitterBrasil. Chega de tentar resolver via funcionários brasileiros. Levaremos o caso para os EUA e para a imprensa internacional. Twitter Brasil, vcs escolheram não fazer nada”, postou o youtuber na rede social.

Ainda segundo ele, uma denúncia sobre o assunto já havia sido feita ao Twitter Brasil, mas “praticamente nenhuma ação foi tomada. Cheguei ao ponto de mandar msgs aos berros pro diretor, após dezenas de crimes cometidos. Nada”.

Confira as postagens de Felipe Neto sobre o assunto.

