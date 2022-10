Felipe Neto: "Esquerda tem mais a comemorar do que as pessoas estão comentando"

Apoie o 247

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto, que passou a reforçar a campanha do ex-presidente Lula (PT) nas últimas semanas , analisou o resultado das eleições gerais de 2022 e rechaçou que haja motivo para pessmismo exagerado no campo progressista.

Confira o texto publicado pelo youtuber em seu Twitter:

"Sinto que a esquerda tem mais a comemorar do que as pessoas estão comentando.

Foi preciso reunir todas as forças de comunicação no Lula para conseguirmos superar a força do reacionarismo na luta pela presidência. Isso desidratou todas as nossas outras lutas. Enquanto nós tivemos que formar uma base, converter votos, chamar todo mundo, participar ativamente… e tudo isso voltado pra presidência… Eles já tinham toda a base construída, a máquina do Estado a pleno vapor e a militância organizada trabalhando há 4 anos.

Então é absolutamente natural que a extrema direita tenha conseguido eleger tantos senadores, deputados e governadores. Porém, nossa luta fez subir pra 80 cadeiras no Planalto e meteu quase 6 MILHÕES de votos a mais no Lula que no Bolsonaro.

Agora a luta é elegermos Lula em definitivo, e enfrentarmos os segundos turnos que nos restam… E com Lula no poder, passar os próximos anos reconstruindo a militância, os nomes da esquerda e chegar com força máxima nas próximas eleições legislativas. Aí o jogo começa a mudar.

Portanto, comemorem. Nós focamos tudo no Lula e calamos os bolsonaristas naquilo que mais nos esforçamos. Vamos ganhar e reconstruir esse Congresso nas próximas eleições."

