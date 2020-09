Felipe Neto está na lista dos 100 mais influentes da Times; Bolsonaro também, mas revista aponta corrupção e negacionismo

Ao destacar que Felipe Neto e Jair Bolsonaro foram os únicos brasileiros incluídos na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020, a revista Time lembrou o negacionismo da pandemia por parte do atual governo e as investigações por corrupção edit

247 - O youtuber Felipe Neto e Jair Bolsonaro foram os únicos brasileiros incluídos na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020, elaborada anualmente pela revista Time. A publicação lembrou o negacionismo da pandemia por parte de Bolsonaro e as investigações por corrupção.

"Apesar de uma tempestade de denúncias de corrupção e de uma das maiores taxas de mortes por Covid-19 no mundo, ele se mantém popular com uma grande parte dos brasileiros", afirmou o texto, assinado por Dan Stewart, editor da seção internacional da Time. "Para sua base, ele simplesmente não erra. Sobra para o resto do Brasil, e do mundo lidar com os custos", disse.

Sobre Felipe Neto, incluído na categoria "Ícones", a revista destacou seus 39 milhões de seguidores no YouTube e 12 milhões no Twitter.