Felipe Neto: “Jornalistas, ajam. O Brasil nunca precisou tanto de vocês”

"Para cada Leandro Narloch que surge, também surge um Laurentino Gomes. É papel do jornalismo desmascarar pessoas nocivas ao conhecimento científico e histórico", disse Felipe em entrevista à Folha edit

Revista Fórum - O YouTuber Felipe Neto virou a principal voz de oposição ao governo Bolsonaro nas redes. Um estudo apresentado pela empresa de pesquisa Quaest e publicado pelo jornal O Globo na quarta (3) mostrou a popularidade de 15 personalidades na internet, e Felipe Neto é o segundo no ranking, atrás apenas do Presidente Jair Bolsonaro e à frente de Anitta e Luciano Huck.

Felipe deu uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo e usou sua experiência na internet para analisar as táticas de comunicação tanto da nova direita quanto da esquerda. Ele também avalia a capacidade de engajamento do conteúdo de ódio nas redes, os memes e as estratégias online da imprensa .

Ao ser perguntado sobre a estratégia online do bolsonarismo, Felipe diz que é simples, mas extremamente eficaz. “Foi ensinada a eles pelo Steve Bannon e seus assistentes, o que faz muita gente imaginar uma gigantesca teia de hackers e especialistas trabalhando 24 horas por dia em salas mal iluminadas no subterrâneo de um solo russo”, diz o youtuber, “mas a realidade é que a estratégia é simplesmente esta: milhares de grupos de Whatsapp e Telegram comandados por funcionários que trabalham para comandar os grupos.”

