Felipe Neto lança campanha “Bolsonaro, Fica Calado”, diante de possível conflito mundial

247 - O youtuber Felipe Neto lançou uma campanha para Jair Bolsonaro não se pronunciar sobre o assassinato do general iraniano Qassem Suleimani no Iraque pelos Estados Unidos. Em consequência do ataque, duas tendências mais comentadas no Twitter são “WWIII” e “World War 3”, em referência a uma possível nova guerra mundial.

Na rede social, Felipe Neto sinalizou que Bolsonaro não deve se pronunciar e evite envolver o Brasil em uma eventual terceira guerra. "Acho que agora é um ótimo momento para já falarmos antecipadamente: BOLSONARO, FICA CALADO!", disse ele, que também lançou sua própria hashtag #BolsonaroFicaCalado.