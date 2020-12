Felipe Neto lança instituto de educação contra fake news

“O instituto Vero vai focar em expandir educação digital no Brasil e lutar contra a desinformação e a articulação do ódio”, disse ele edit

Da revista Fórum – O influenciador digital Felipe Neto anunciou nesta sexta-feira (11) a criação do Instituto Vero, que tem como objetivo combater fake news e discursos de ódio através da educação digital.

“O instituto Vero vai focar em expandir educação digital no Brasil e lutar contra a desinformação e a articulação do ódio”, anunciou Neto em seu Twitter. O comando do organismo ficará com o pesquisador Caio Machado.

Em entrevista ao jornalista Guilherme Amado, da Revista Época, o influenciador afirmou que o Vero foi criado a partir da ideia de se formar “um instituto que trabalhasse nessa frente de educação digital para fazer com que as pessoas tenham como educação básica, como usar internet, e com isso não se tornem vítimas e alvos tão fáceis dessas engrenagens da articulação do ódio”.

