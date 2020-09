Felipe Neto prevê novo segundo turno entre Bolsonaro e PT em 2022, com vitória da extrema-direita

247 – O Youtuber Felipe Neto concedeu entrevista ao jornal O Globo neste domingo em que previu que o segundo turno da disputa presidencial em 2022 será novamente entre Jair Bolsonaro e um candidato do Partido dos Trabalhadores, com provável vitória da extrema-direita.

Uma das principais vozes do antipetismo nos últimos anos, Felipe Neto assumiu um discurso progressista nos últimos anos e tentou construir uma "terceira via" no país mais recentemente. Depois de ser criticado por fazer novas críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se disse cansado de política e afirmou que se dedicaria a fazer humor para a família brasileira. Na entrevista deste domingo, ele também afirmou que a esquerda ainda não aprendeu se comunicar.