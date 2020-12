Felipe Neto reafirma que impeachment de Dilma foi golpe: “o povo é vítima de uma construção antipetista”

Revista Fórum - Um dos maiores influenciadores digitais do mundo, Felipe Neto voltou a fazer um mea culpa nesta segunda-feira (7) ao admitir que encampou o antipetismo no passado e reafirmou que o impeachment que retirou Dilma Rousseff da presidência, em 2016, foi um golpe.

“Fui extremamente antipetista, eu realmente mergulhei no antipetismo. Não fui só eu. Os petistas hoje olham para mim como se isso fosse imperdoável. Já vi de fato militantes do PT dizendo que todas as pessoas que foram antipetistas não podem ser perdoadas. Alguém avisa essas pessoas que na época do impeachment da Dilma tinha 7% de aprovação?”, declarou o youtuber em entrevista ao portal UOL.

Segundo Neto, houve uma “construção antipetista” a qual a população brasileira foi “vítima”. “O cara que está preocupado em colocar comida na mesa, ele não tem nem tempo de entender os meandros políticos de um golpe como aconteceu com a Dilma”, declarou.

"Eu realmente mergulhei no antipetismo, mas não fui só eu. Os petistas olham para mim como se fosse imperdoável"@felipeneto fala de seu discurso no passado, diz querer ser "perdoado" e reafirma que Dilma sofreu golpe#UOLEntrevista pic.twitter.com/ljzCnWznUI December 7, 2020

