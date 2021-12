Felipe Neto rebate Moro e sugere corte nacional contra juiz que prende sem provas

Youtuber ironizou fala do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que defendeu criar um comitê anticorrupção edit

247 - O Youtuber Felipe Neto usou suas redes para ironizar a fala de Sergio Moro. O ex-juiz, que foi considerado suspeito pelo STF ao julgar o ex-presidente Lula de forma parcial e beneficiar Jair Bolsonaro em 2018, declarou que quer criar uma corte nacional anticorrupção no Judiciário

Que tal criar uma corte nacional anti juiz e promotor que fazem conluio pra prender alguém sem provas por motivo político?https://t.co/ov3zgJQYzv — Felipe Neto (@felipeneto) December 5, 2021





“Que tal criar uma corte nacional anti juiz e promotor que fazem conluio pra prender alguém sem provas por motivo político?”, questionou o youtuber.

Ele ainda rebateu os comentários que recebeu dos “moristas”. “Morrendo com os Moristas falando: ‘TINHA PROVA SIM’. Mas nenhum deles negando o conluio do ídolo com o promotor. Ou seja, tudo bem ser criminoso, desde que tenha convicção de estar prendendo quem eles acham ser a pessoa certa.”, disse.

