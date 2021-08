Felipe Neto vai doar ao Instituto Marielle Franco indenização de ação contra deputado Jordy

Outra parte do dinheiro (R$ 35 mil) vai para o movimento 'Ocupa Sapatão'. O parlamentar foi condenado nesta sexta-feira (27) a pagar a indenização por danos morais ao influencer edit

247 - Felipe Neto vai doar ao Instituto Marielle Franco o dinheiro que irá receber do processo que condenou o deputado Carlos Jordy (PSL) a lhe indenizar por danos morais. Outra parte do dinheiro (R$ 35 mil) vai para o movimento 'Ocupa Sapatão', segundo reportagem do G1.

Felipe Neto processou o deputado após um post feito pelo parlamentar no Twitter dizendo que o massacre de Suzano, em São Paulo, que deixou oito mortos, além dos dois assassinos, teria sido cometido por seguidores do youtuber.

A condenação prevê também retratação pública de Jordy no mesmo espaço em que fora veiculada a notícia falsa, mantendo-se a retratação pelo prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500.

