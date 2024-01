Fepal detona Demétrio Magnoli, da Globo: 'é pago para mentir' (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) bateu duro no comentarista Demétrio Magnoli porque, segundo o comentarista da Globo News, foi a "primeira vez que há uma acusação de genocídio dirigida à Corte Internacional de Justiça".

"'Análise: Acusar 'israel' de genocídio é plausível?'. Esse vídeo é a síntese perfeita do compromisso da Globo com o sionismo e o apoio incondicional ao genocídio que 'israel' faz na Palestina. Lembre: Demétrio é pago para mentir e cumpre um papel na linha editoral da Globo", escreveu a Fepal.

continua após o anúncio

Segundo o Ministério da Saúde local, mais de 23,8 mil pessoas morreram e mais de 60 mil ficaram feridas na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro do ano passado por conta dos ataques das forças israelenses.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os bombardeios continuarão em Gaza. Ele ignorou a peça de acusação elaborada por autoridades da África do Sul contra Israel pelo crime de genocídio no Oriente Médio. As acusações foram apresentadas nesta semana à Corte Internacional de Justiça (CIJ), o chamado Tribunal de Haia, na Holanda.

continua após o anúncio

"Análise: Acusar 'israel' de genocídio é plausível?"



Esse vídeo é a síntese perfeita do compromisso da Globo com o sionismo e o apoio incondicional ao genocídio que "israel" faz na Palestina.



Lembre: Demétrio é pago para mentir e cumpre um papel na linha editoral da Globo. https://t.co/AUFaFgE5jV — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) January 13, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: