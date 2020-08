Fernando Brito: a Operação Lava Jato virou “xerife” universal

O jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, fez referência à operação que prendeu o secretário de Transportes do estado de São Paulo, Alexandre Baldy. "Não se diz qual é a conexão que os desvios da saúde, no Rio e até em São Paulo com os casos atribuídos a Bretas", disse. "Não se entende porque a Justiça perdeu, totalmente, a sua característica territorial", afirmou edit