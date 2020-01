Fernando Brito: Alvim é uma caricatura de Joseph Goebbels

"O senhor Roberto Alvim é obviamente um filonazista mas, neste campo, só lhe sobrou ser uma pastiche, uma caricatura do alemão", afirma o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, após o secretário de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, fazer uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda da Alemanha nazista edit