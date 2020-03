Fernando Brito: Europa vira o novo centro do coronavírus

Por Fernando Brito, no Tijolaço - Deve ter leitor me achando chato com esta história do coronavírus e a crise econômica em que ele está lançando o mundo.

Desculpem, mas é a principal notícia do planeta há cinco semanas.

E as consequências, se são sérias na economias chinesa, por esta ser o motor do comércio mundial, são mais sérias ainda na Europa, que segue sendo o principal hub de conexão mundial.

E ela está se tornando o novo polo da doença e de suas consequências de retração ou paralisia da economia.

Dos 2.260 casos novos registrados hoje, mais da metade – 1.330 – foram observados na União Europeia.

Liderados pela Itália – com 769 casos novos e 41 óbitos nas últimas 24 horas – no total, quase 4 mil casos e 148 mortes – mas também com um avanço expressivo da doença no seu país mais industrializado, a Alemanha, que , com 252 novas ocorrências, dobrou o número de infectados.

Obviamente já não adianta apenas bloquear aeroportos – de resto, já muito esvaziados – mas partir para interromper todos os ambientes de concentração de pessoas e isto inclui, claro, os de trabalho.

É uma boa recordação para os que andavam esquecido disso: economia é trabalho de pessoas e sem as pessoas – não sem os computadores – ela para.