Fernando Gabeira agora pede “fora, Bolsonaro”

247 - Em artigo para O Globo , o jornalista e escritor Fernando Gabeira rompeu em definitivo com Jair Bolsonaro e defendeu sua saída do poder: “No seu governo, vigora a tese de que o homem é o lobo do homem, de que os fortes sobrevivem de armas na mão. Não há chances de construir um país com essas ideias. A esperança em 2021 passa por nos livrarmos desse pesadelo, em condições ainda difíceis de movimento e contato físico”.

No texto, Gabeira diz que “quando os valores humanos são negados tão radicalmente por um líder e seus fiéis que riem da tortura, é fácil compreender que a luta não é apenas por um país, mas pela sobrevivência da espécie”.

O artigo tem um acento grave: “No Brasil, a humanidade está em jogo. Muitos já compreendem, mesmo vivendo fora daqui, o potencial destrutivo dessa ameaça”.

