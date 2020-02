Fernando Horta: Um barril de pólvora chamado Brasil

247 - "É possível dizer-se, com certeza, que a democracia não seguirá no mesmo rumo do Brasil até 2022. As circunstâncias deste divórcio, contudo, ainda são nebulosas. A pergunta é quem dará o golpe primeiro: os liberais, retirando Bolsonaro e colocando um dócil Mourão na presidência, com carta branca para Paulo Guedes seguir com o neoliberalismo? - questiona o jornalista Fernando Horta no GGN.

"Será a esquerda, capitaneando a pobreza e descontentamento das massas, como ocorreu recentemente em outras partes da América Latina? Ou será o próprio Bolsonaro, apoiado pela ala fascista que infesta hoje todos os cargos altos na administração pública?"

