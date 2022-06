Filho adotivo de Carol Nakamura decide morar com mãe biológica

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz Carol Nakamura usou a sua conta no Instagram para explicar a escolha do filho adotivo, de 12 anos, de voltar a morar com a mãe biológica. Segundo Nakamura, há três anos ela tinha a guarda provisória do menino, que também frequentava a casa da mãe e avó biológicas, mas toda vez que era repreendido por ela por algo de errado, ele pedia para ir para casa da mãe, informa o G1.

“Ele é pré-adolescente que não teve educação, não teve regra na infância ele, então, é óbvio que não se acostumou com isso. Então, por favor, não julguem nunca, em possibilidade alguma, a atitude dele.”

Nakamura disse que respeita a decisão de Wallace e não se arrepende da adoção. “O fato de o Wallace ter escolhido ir embora não quer dizer que eu me arrependa, só quer dizer que eu estou triste. Só isso, mais nada. Nunca me arrependi”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Se a gente brigasse ou colocasse de castigo por alguma coisa que ele fez de errado, ou chamasse atenção, ele queria ir para a casa da mãe. Chegava na casa da mãe, se a mãe fizesse o mesmo, ele queria voltar para cá, e nisso ele ia faltando na aula. Ele estava, não tem outra palavra, sem vergonha. E ele tinha que tomar uma decisão."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nakamura conheceu Wallace durante uma ação social que fazia no lixão de Gramacho, na região metropolitana do Rio de Janeiro, há três anos. Ao descobrir que ele, então com 9 anos, nunca tinha ido à escola, pediu permissão para a avó do garoto (na época, a mãe não estava presente) se poderia levá-lo para sua casa para que pudesse estudar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atriz conta que foi pega de surpresa pela decisão, já que o garoto demostrava amor pela família adotiva e sempre tiveram espaço aberto para o diálogo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE