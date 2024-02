Filho de Ana Hickmann processa apresentadora e Record

Apoie o 247

247 - A batalha judicial entre o empresário Alexandre Correa e a apresentadora Ana Hickmann ganha um novo capítulo, desta vez, com um elemento surpreendente: o filho do ex-casal, Alezinho, de apenas 9 anos, está processando a própria mãe e a emissora onde ela trabalha. A controvérsia tomou proporções públicas após os advogados de Correa anunciarem a decisão de entrar com uma ação contra a Record e Ana Hickmann, destaca o Metrópoles .

A defesa do empresário detalhou as acusações e alegou que a entrevista da apresentadora no programa "Domingo Espetacular" já teria condenado seu cliente perante a sociedade, antes mesmo de ele ser formalmente citado pela polícia. O advogado argumentou que a exposição midiática prejudicou a imagem de Correa e o deixou desamparado financeiramente, incapaz de arcar com os custos legais de sua defesa.

continua após o anúncio

O advogado ainda afirmou que o filho do casal, Alezinho, e Alexandre foram vítimas de alienação parental, enquanto buscavam reparação por danos morais e materiais.

A defesa de Ana Hickmann, por sua vez, emitiu um comunicado rejeitando as acusações de manipulação por parte de Correa. O comunicado alega que o empresário adota condutas imorais para prejudicar a apresentadora, ressaltando que o judiciário já negou tentativas anteriores de alienação parental. Hickmann expressou seu pesar pela forma como o ex-marido estaria manipulando o filho em benefício próprio.

continua após o anúncio

