Filho de Miriam Leitão reconhece: "não há #ForaBolsonaro sem Lula"

247 - O jornalista Matheus Leitão, filho da também jornalista Miriam Leitão, uma das líderes na imprensa conservadora do golpe de 2016 contra a presidente eleita Dilma Rousseff, afirmou em artigo publicado na revista Veja que o fiasco das manifestações deste domingo (12) convocadas pelos movimentos de direita apenas constatam que "não há #ForaBolsonaro sem Lula".

“Precisamos ser realistas e admitir que hoje, dia 13 de setembro de 2021, um terceiro caminho político ainda não existe”, avaliou Leitão. “A terceira via aponta o dedo para o fato de que parte das esquerdas não participaram do 'Nem Bolsonaro Nem Lula'. Isso igualmente não resolve o problema. Só o lema já exclui os petistas e outros partidos mais próximos de Lula”, ressaltou.

Para ele, “o PT continua sendo a maior força política do país, ou Lula, segundo as pesquisas eleitorais do momento”. "Se o país realmente deseja se unir para não dar a chance alguma à reeleição de Bolsonaro, que após quase três anos, só trouxe caos ao país… bem, será preciso altruísmo, o que na política brasileira é quase impensável", escreveu mais à frente.

Ainda conforme o jornalista, “a prioridade agora deveria ser juntar forças contra quem ameaça a democracia”. “Esse texto faz apenas uma constatação. Hoje, não há #ForaBolsonaro sem Lula”, completou.

