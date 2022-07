Financial Times repercute reação às ameaças de golpe feitas por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Em matéria intitulada "Sociedade civil brasileira defende democracia contra ataques de Jair Bolsonaro", o jornal britânico Financial Times repercute, nesta quarta-feira (27), o manifesto pela democracia assinado no Brasil e afirma que "a campanha marca a primeira resposta coesa da sociedade civil brasileira à retórica cada vez mais divisiva de Bolsonaro, incluindo suas alegações de que o sistema de votação pode ser manipulado".

De acordo com o jornal, "muitos na sociedade civil continuam preocupados com as intenções das forças armadas do país, principalmente depois que surgiu no início deste ano que eles levantaram questões sobre a integridade do sistema de votação com o principal tribunal eleitoral do país".



"As alegações do presidente sobre a votação eletrônica levaram o governo dos EUA a manifestar publicamente seu apoio na semana passada ao sistema de votação do Brasil, que é conhecido por fornecer resultados rápidos e precisos", diz.

O jornal destacou o depoimento de Adriano Laureno, da consultoria política Prospectiva: "sinaliza que existe uma ala importante da elite brasileira que rejeita os ataques às instituições realizados por Bolsonaro e que se opõe a qualquer tentativa de quebrar a ordem democrática", disse o analista.

