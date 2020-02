Flamengo rebate criticas de Faustão e chama apresentador de "leviano"

Após o apresentador Faustão reclamar da postura da diretoria do clube Flamengo em relação às negociações com as famílias das vítimas do incêndio do ano passado no Ninho do Urubu, o clube emitiu uma nota classificando os comentários do presentador de "levianos" edit

247 - O Flamengo divulgou uma nota criticando os comentários de Fausto Silva, no Domingão do Faustão, do último domingo (9). O apresentador reclamou da postura das últimas diretorias do clube em relação às negociações com as famílias das vítimas do incêndio do ano passado no Ninho do Urubu. A informação é do Portal Época.

Segundo a nota, Faustão falou de forma “leviana e inconsequente” das diretorias do clube, teria feito “acusações infundadas”, atacado a honra dos dirigentes e atingido de forma negativa a imagem da instituição Flamengo.

“O apresentador Fausto Silva desconhece, ou preferiu omitir, todo o trabalho que o Flamengo tem feito para minimizar os efeitos desta que foi a maior tragédia do Clube em seus 124 anos de existência”, diz a nota do clube que elencou algumas das ações após o incêndio.