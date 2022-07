Flávia Oliveira “janta” Demétrio Magnoli na Globo News após jornalista falar em extremismo de "ambos os lados" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Após nomes como o de como Ciro Gomes, Patrícia Poeta entre outras figuras defenderem a “polarização” para tentarem justificar o covarde ato brutal do bolsonarista terrorista contra Marcelo Arruda, foi a vez de Demétrio Magnoli seguir com a mesma linha do “extremismo de ambos os lados” no programa exibido na Globo News. Ele só não contava que levaria uma invertida da também jornalista Flávia Oliveira..

>>> Assassinato de petista por bolsonarista reforça imagem agressiva de Bolsonaro, avalia campanha

Oliveira rebateu o argumento do colega e explicou que o lado de lá, referindo-se à esquerda, não promove atos terroristas, respeita as casas democráticas e também não promove ações violentas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:

O Demétrio falou de extremismo de "ambos os lados" e a Flávia deu uma aula pra ele... pic.twitter.com/0qDLcVr02b CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — zirague LULA fabbri Antifascista (@zirague) July 12, 2022









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE