Flávio Bolsonaro é proibido de publicar vídeos no YouTube por um período de 7 dias

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi proibido pelo YouTube de publicar novos vídeos em seu canal na plataforma por uma semana por violar as regras da plataforma referentes a conteúdos perigosos ou nocivos envolvendo menores de 18 anos. Segundo o UOL, o vídeo que resultou na punição mostra uma mulher oferecendo cigarro a uma criança e o conteúdo foi removido.

As regras do YouTube estabelecem que o canal volta a ter todas as suas funções normalmente após terminado o prazo de punição Apesar disso, o canal permanece por um período de 90 dias com uma sinalização de que foi punido por descumprir as regras da comunidade.

“Se o dono do canal volta a praticar novas violações nesses 90 dias, ele volta a ficar proibido de fazer novas publicações, mas, dessa vez, pelo período de duas semanas. No terceiro aviso, o usuário tem o canal removido permanentemente”, ressalta a reportagem.

