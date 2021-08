Flávio Bolsonaro sofre derrota na Justiça Eleitoral

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) sofreu nessa terça-feira (10) uma derrota no Judiciário. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRE-RJ) negou um pedido da defesa do parlamentar para declarar o juiz Flávio Itabaiana suspeito no inquérito que investiga sobre lavagem de dinheiro e falsidade ideológica ao declarar seus bens à Justiça Eleitoral. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale. O caso corre sob sigilo.

De acordo com a jornalista, "o resultado foi visto por parte do Judiciário como mais uma resposta aos arroubos autoritários do presidente Bolsonaro diante dos seus insistentes ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)".

A defesa do senador queria usar uma eventual suspeição do magistrado na corte eleitoral para anular todas as decisões que ele proferiu na esfera criminal, quando esteve à frente do caso das rachadinhas. O juiz foi responsável por medidas como a quebra do sigilo bancário e fiscal de Flávio, além da prisão de seu ex-assessor Fabrício Queiroz, que aconteceu em junho do ano passado.

