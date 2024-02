Flávio Vassoler estreia o programa Filosofia do cotidiano, na TV 247

Apoie o 247

247 - Neste sábado (17), a partir das 19h o escritor, professor e youtuber Flávio Ricardo Vassoler, doutor em Letras pela USP, com pós-doutorado em Literatura Russa pela Northwestern University (EUA), estreia o programa “Filosofia do cotidiano”, na TV 247.

O programa vai analisar importantes fatos e processos contemporâneos à luz de perspectivas histórico-filosóficas.

No programa de estreia, Vassoler traz uma indagação ao público: “Lula merece ganhar o Nobel da Paz?”.

“Tendo em vista a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como sindicalista, fundador do PT e presidente com ímpeto de conciliação de classes para a distribuição de renda e o nacional-desenvolvimentismo do Brasil, além da superação dos duros momentos que enfrentou como prisioneiro político para, agora, despontar como um líder mundial em busca da resolução de conflitos bélicos, não deveria Lula receber o Nobel da Paz?”, questiona Vassoler.

A diretora da TV 247, Dhayane Santos, destaca que além do programa, Vassoler passa a incorporar a equipe de comentaristas do canal. “”Flávio VAssoler tem um perfil diferenciado que vai agregar muito as análises da conjuntura política e cultural”, destaca.

Assista - Todo sábado, a partir das 19 horas, “Filosofia do cotidiano, com Flávio Ricardo Vassoler”.

