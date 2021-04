Florestan: caso Mainardi é de demissão automática

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior criticou nesta sexta-feira (30) a postura da TV Cultura por ser condescendente com as agressões do jornalista Diogo Mainardi contra convidados no programa Manhattan Connection.

Pelo Twitter, Florestan disse que quando trabalhou na TV Cultura era inadmissível um jornalista proferir palavrão ou ofender o entrevistado. "Mainardi cometeu as duas transgressões. Naquela época isto justificaria o desligamento automático do profissional. A TV Cultura é uma educativa, mantida pelo contribuinte", afirmou.

Quando trabalhei na TV Cultura era inadmissível um jornalista proferir palavrão ou ofender o entrevistado. Mainardi cometeu as duas transgressões. Naquela época isto justificaria o desligamento automático do profissional. A TV Cultura é uma educativa, mantida pelo contribuinte. April 30, 2021





A TV Cultura informou que acionou a produtora do Manhattan Connection para que sejam adotadas medidas contra Diogo Mainardi, que xingou o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, no programa exibido nesta quarta-feira (28).

"A TV Cultura não concorda com o ocorrido e já tomou providências junto à empresa produtora do Manhattan Connection", disse a emissora em nota, de acordo com o site F5, do UOL.

Kakay foi insultado após defender o estado de direito e condenar os abusos cometidos pelo ex-juiz Sergio Moro, recentemente declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e também apontado como agente de interesses internacionais, em reportagem especial do jornal francês Le Monde.

Em sua coluna no site Antagonista, Diogo Mainardi afirmou que o palavrão foi referente a algo que dito na primeira parte do programa, que contou com a participação do humorista Fábio Porchat.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.