Florestan: é hora de dar um basta em Bolsonaro

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr. foi ao Twitter contra a ofensa de Jair Bolsonaro à jornalista da Folha de S. Paulo Patrícia Campos Mello. O jornalista defendeu "um basta" a Bolsonaro, no âmbito administrativo e penal.

Florestan disse também que as inúmeras quebras de decoro vindas de Bolsnaro já fazem com que a população brasileira venha perdendo a cidadania e a civilidade. "Bolsonaro quebrou tantas vezes o decoro do cargo que a Nação vem abandonando os princípios básicos de cidadania e civilidade. As ofensas contra a repórter Patrícia Campos Mello são de uma violência estarrecedora. É hora de dar um basta, nas esferas administrativa e penal", escreveu.