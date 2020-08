Florestan: Globo, que já derrubou presidente, hoje não derruba nem síndico

Jornalista observa que o poder de influência da emissora, que foi estratégica na derrubada do ex-presidente Collor, vem caindo. Segundo Florestan, editorial que culpou Jair Bolsonaro pelas 100 mil mortes da Covid-19, que não refletiu na opinião pública, é um exemplo do enfraquecimento dos Marinho edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação no programa Bom Dia 247 deste domingo (16), considera que as organizações Globo, que foi estratégica na derrubada do ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje já não possui o mesmo poder de persuasão na sociedade brasileira.

Florestan citou como exemplo o editorial do Jornal O Globo que culpa Jair Bolsonaro pelas 100 mil mortes causas pela Covid-19. “A Globo já quebrou a cara. Olhem a pesquisa que indica o aumento de popularidade dele. Se fosse há uns 15 anos a emissora teria muito mais influência na sociedade”, diz o jornalista.

Ele refere-se à pesquisa Datafolha que indicou o aumento de popularidade de Bolsonaro. 37% dos brasileiros consideram seu governo bom ou ótimo.

Em sua visão, “a Globo não tem poder nem para eleger síndico de condomínio”.

