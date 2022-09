“Foi tudo ilegal”: vídeo de Renata lo Prete apontando absurdos dos comícios de Bolsonaro viraliza

Apoie o 247

ICL

247 - Um trecho da análise da jornalista Renata lo Prete sobre os comícios que Bolsonaro promoveu neste 7 de setembro viralizou nas redes.

No vídeo em questão, ela pontua que Bolsonaro conseguiu fazer uma demonstração de força, pois as ruas encheram em apoio ao chefe do executivo e que tal movimentação, caracterizada como campanha eleitoral explícita, foi “toda ilegal, de maneira flagrante”.

>>>> Especialistas em direito eleitoral confirmam: Bolsonaro cometeu crimes no 7 de setembro

A jornalista também ressalta que a “atenuação do discurso de Bolsonaro é ilusória e que o atual chefe do executivo indicou que avançará sobre o STF se reeleito.

Três pontos da @renataloprete sobre o sequestro do 7 de Setembro por Bolsonaro:

1️⃣ Tinha muita gente; demonstração de força foi bem-sucedida

2️⃣ FOI TUDO ILEGAL

3️⃣ Atenuação do discurso é ilusória; Jair indicou que avançará sobre o STF se reeleito pic.twitter.com/5eCrHCXZBH September 8, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.