Folha abraça ideias neoliberais de Edmar Bacha e ataca PT no campo da economia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – Ainda que o governo Lula seja bastante recente e tenha sido o período de maior crescimento com inclusão social, ajuste fiscal e inflação controlada da história do Brasil, o jornal Folha de S. Paulo defendeu, em editorial, as ideias ultrapassadas do economista tucano Edmar Bacha sobre um inexistente risco Lula na economia.

"Em entrevista à Folha, o economista Edmar Bacha apontou que Jair Bolsonaro representa um risco para a democracia, e Luiz Inácio Lula da Silva, para a economia do país. Rebatido em artigo dos petistas Aloizio Mercadante e Guilherme Mello, Bacha decerto tocou em um ponto sensível para o partido", escreve o editorialista.

"O partido prefere louvar políticas que começaram a ser adotadas ainda sob Lula e marcaram o governo Dilma Rousseff, como o relaxamento da austeridade fiscal (que se fez acompanhar de embustes orçamentários), a distribuição de subsídios e o intervencionismo", pontua.

PUBLICIDADE

"O PT parece apostar mais uma vez na ambiguidade. Acena com moderação e pragmatismo a setores políticos e empresariais, enquanto mantém as velhas promessas às bases ideológicas e corporativistas. Por mais habilidoso que já tenha se mostrado seu líder, esse será um equilibrismo difícil", prossegue. "Como bem sabe o presidenciável petista, em economia as consequências não esperam os fatos —bastam as expectativas", finaliza, em tom de ameaça.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE