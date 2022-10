Folha abre espaço para Damares mentir despudoradamente sobre sexo oral com crianças mutiladas

Apoie o 247

247 – A senadora eleita Damares Alves, uma das maiores propagadoras de fake news do Brasil, ganhou espaço na Folha para espalhar, de forma despudorada, suas mentiras sobre sexo oral com crianças que teriam tido dentes arrancados – uma mentira capturada em fóruns do submundo da internet. Mesmo depois que as mentiras de Damares foram desmascaradas pela Polícia Federal, que negou haver qualquer tipo de investigação sobre o caso, até porque se trata de uma ficção, Damares ganhou espaço na Folha para voltar a mentir. "Vão achar que menti, mas é para preservar investigações", mentiu a senadora eleita, ao mencionar investigações inexistentes sobre um caso inexistente, criado apenas para manipular mentes frágeis.

"Eu vou pagar o preço por muito tempo ainda de acharem que eu menti, mas é para preservar as investigações. Aguardem", insistiu a senadora eleita. "O tráfico de crianças e de mulheres no Brasil não é novo. Já tivemos até novela sobre isso. O que eu trouxe de novidade? Que as crianças são machucadas. Você acha que uma criança traficada é tratada com flores e pérolas? Eu só trouxe o que populares, o que todo mundo fala no Marajó. Não é só no Marajó. São nas áreas de fronteiras", voltou a mentir Damares.

