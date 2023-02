Folha abre espaço para o golpista Aécio atacar Dilma, Brics e China

Apoie o 247

247 - Em completo ostracismo e chamuscado por seus vínculos com o bolsonarismo, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) encontrou espaço na Folha de S.Paulo para atacar a ex-presidente Dilma, o Brics e a China, com críticas infundadas à decisão do governo brasileiro de indicá-la para presidir o Banco do Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Que o PT e o presidente Lula não queriam a ex-presidente Dilma por perto, nem na campanha nem no governo, era sabido por todos. Mas enviá-la para Xangai [sede do banco] com tantas boquinhas mais próximas chega a ser cruel", afirmou o tucano direitista à coluna Painel.



