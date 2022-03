Folha agride Lula para tentar manter gasolina, diesel e gás de cozinha mais caros da história no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado de 2016, que teve como eixo central a transferência da renda do petróleo brasileiro para acionistas internacionais da Petrobrás, agride, nesta quarta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar manter a gasolina, o diesel e o gás de cozinha mais caros da história no Brasil – que são consequência da política de preços implantada após o golpe de estado.

"O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reabilita com notável frequência as ideias responsáveis pelo maior fracasso da política econômica brasileira neste século", escreve a Folha, em editorial absurdamente ignorante e arrogante. "O político petista, que parte para a sua sexta candidatura ao Planalto como primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, pretende convencer o público incauto de que a privatização da BR Distribuidora tem relação com a alta atual do preço dos combustíveis", prossegue o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O editorial da Folha ignora as posições dos engenheiros da Petrobrás e de grandes especialistas no setor de petróleo, como o professor Gilberto Bercovici, da USP, e parece defender interesses inconfessáveis. Confira a entrevista recente de Bercovici à TV 247: