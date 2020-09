Folha amarelou para as mentiras contadas por Bolsonaro na ONU, diz ombudsman do jornal

247 – O jornal Folha de S. Paulo cometeu um erro grave ao tratar as mentiras contadas por Jair Bolsonaro em seu discurso na ONU como "erros e imprecisões". A avaliação é da jornalista Flávia Lima, ombudsman do jornal, em sua coluna deste domingo.

"Em uma fala na qual o presidente disse que não faltaram, nos hospitais, os meios para atender aos pacientes de Covid, que houve uma alta do investimento estrangeiro no Brasil no primeiro semestre e que mantém uma política de tolerância zero com o crime ambiental, entre outros dados falsos, a Folha estampou em manchete o título 'Bolsonaro se defende na ONU sobre pandemia e queimadas'", escreveu a jornalista.

Ela lembra que "a palavra mentira aparece pouco em títulos do jornal" e diz que "jornais têm certa dificuldade de chamar algumas coisas pelo nome — mentira é uma delas". Ela diz ainda que "o jornal não pode se dispensar da tarefa de dar o peso —e o nome—devido aos fatos."