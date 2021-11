Folha anuncia que Agora São Paulo deixará de circular

A interrupção da circulação do jornal popular da Folha ocorre em meio ao declínio da mídia impressa no país edit

247 - O jornal Agora São Paulo, que pertence ao grupo Folha de S. Paulo, deixará de circular a partir do próxima segunda-feira, 29 de novembro. Segundo a coluna da Folha Painel SA, a decisão do Grupo Folha seguiu "critérios econômicos baseados em dados de circulação e publicidade". O jornal começou a circular em 1999, em substituição à Folha da Tarde.

Segundo a coluna, será oferecida ao leitor do Agora São Paulo a possibilidade de migrar para a Folha, bem como aos jornalistas se transferirem para a redação do jornal.

A interrupção da circulação do jornal popular da Folha ocorre em meio ao declínio da mídia impressa no país. Dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC) apontam que os jornais impressos tiveram uma queda de 13,6% no total de exemplares em setembro quando em comparação com o final de 2020. Desde 2016 a queda chega a ser superior a 50% (veja tabela ao final).

De acordo com o site Poder360, as maiores retrações foram registradas pelos jornais Folha de S.Paulo, O Globo, O Estado de S. Paulo, Super Notícia (MG), Zero Hora (RS), Valor Econômico, Correio Braziliense (DF), Estado de Minas, A Tarde (BA) e O Povo (CE). O Super Notícia, que encabeça o ranking diário de tiragem média, foi o que mais encolheu (-19), é ligado ao jornal O Tempo. Em contrapartida, os jornais digitais avançaram 6,4%.

