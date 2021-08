Folha ataca Lula em editorial e contesta as suas vitórias judiciais

247 – Embora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tenha conseguido 17 vitórias judiciais em processos montados para destruir sua reputação e garantir a ascensão de um governo de caráter fascista no Brasil, que executa um choque neoliberal, o jornal Folha de S. Paulo sinaliza, em seu editorial desta quinta-feira, que tratará Lula não como inocente, que foi preso político e passou 580 dias encarcerado a partir da decisão de um ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas como um inimigo.

"Uma sequência de vitórias judiciais abriu o caminho para uma nova candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, mas está longe de dirimir as questões sobre o passado e o futuro do líder petista", escreve o jornal dos Frias. No texto, o jornal cria seu próprio tribunal e minimiza a presunção de inocência de Lula. "Lula, como qualquer cidadão, deve ser considerado inocente até prova em contrário. Mas Lula é também candidato em potencial ao Planalto, e não um candidato qualquer. Hoje, lidera as pesquisas. Se vier a participar da disputa, como parece muito provável, os eleitores não disporão de um veredito da Justiça a respeito de suas relações com empreiteiras que fizeram negócios lícitos e ilícitos com seu governo. Não houve reexame de provas e depoimentos, e dificilmente haverá tempo para tal", aponta o texto. "É um fardo pesado para um candidato, e não menos para um possível presidente."

