Folha avalia que Bolsonaro é um "golpista que mia", que será controlado

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, reconhece que Jair Bolsonaro tem cometido crimes na condição de presidente, mas não defende seu afastamento. "Jair Bolsonaro agrediu a Constituição quando discursou no domingo (19) em favor à manifestação que defendia a volta da ditadura. Não foi a primeira vez em que o presidente se reuniu com o 'gabinete do ódio' para escancarar na sequência suas aptidões ditatoriais", aponta editorial desta terça-feira , que se refere a ele como "golpista de carreata".

"Seu discurso encontra eco apenas em uma minoria fanática que pode clamar por AI-5 como mera palavra de ordem, sem noção de seu tétrico significado. Com todas as suas imperfeições, a política e os contrapesos da democracia vão dando as melhores respostas à crise", aponta ainda o texto. "Que as instituições —e a Constituição— façam do rugido golpista um miado sem consequências."

