Folha: Bolsonaro está encurralado pela pilha de cadáveres

247 – Em editorial publicado nesta sexta-feira, o jornal Folha de S. Paulo diz que Jair Bolsonaro está "cada vez mais encurralado pela pilha de cadáveres e as revelações inevitáveis de sua inépcia promovidas pela CPI ora em curso no Senado." Segundo o texto, ele "defendeu o indefensável tratamento precoce com o remédio e outros sem eficácia, fez novas ameaças vazias contra medidas de restrição de circulação do vírus e resolveu voltar a atacar a China."

O jornal também lamentou a postura do ministro Marcelo Queiroga, que tentou preservar o chefe em seu depoimento. "Observando o depoimento à CPI do sucessor de Pazuello, Marcelo Queiroga, o desassossego impera. Sem respostas para o irrespondível, o ministro não inspira otimismo nesta etapa da tragédia nacional."

