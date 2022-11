Folha diz, em editorial, que discursos recentes de Lula trarão ganhos maiores para os rentistas

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo publicou um duro editorial diante das declarações recentes do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. "O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), propõe aumento da inflação e dos juros, menos emprego e crescimento econômico, mais ganhos para os rentistas. Esses seriam os efeitos práticos e prováveis da proposta petista para a expansão incondicional do gasto público, enfim apresentada ao Congresso na quarta-feira (16). Não se trata apenas, como Lula diz em tom de desdém, de alta do dólar e queda da Bolsa de Valores", escreve o editorialista.

"A minuta de emenda constitucional confirma as piores expectativas semeadas desde o desfecho das eleições. Pretende-se não somente abrir espaço no Orçamento de 2023 para a preservação da proteção social —o que é justo e necessário— mas também abrir uma exceção permanente aos já debilitados limites da despesa pública", acrescenta o texto.

