Folha exalta privatizações para defender a venda da Petrobrás

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve como finalidade principal a implantação de um choque neoliberal no Brasil, explicitou sua adesão ao neoliberalismo neste domingo com o editorial " Privatizar é bom" . Com a edição deste domingo, o jornal sinaliza uma preferência tácita por Jair Bolsonaro, uma vez que há também grandes reportagens exaltando o modelo privatista de Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e do próprio Bolsonaro. Embora a candidata dos neoliberais seja Simone Tebet, o programa não difere muito do de Bolsonaro.

"Aos governos cumpre zelar pelos bens públicos —saúde, educação, renda mínima, segurança, infraestrutura, isonomia e competição— seja diretamente, seja por intermédio de operadores privados devidamente monitorados e fiscalizados por agências reguladoras. Se o mercado funcionar adequadamente, haverá mais bem-estar material a ser partilhado pelo Estado", aponta o texto.

"É justamente a reorientação do papel do Estado que permanece uma tarefa inconclusa no Brasil", prossegue o editorialista.

"Este jornal defende a inclusão da Petrobras no programa de desestatização. Nesse caso, o mais crítico será assegurar a concorrência na produção, no refino e na distribuição de combustíveis, bem como um ambiente de incentivos à progressiva descarbonização", aponta ainda o texto, em seu trecho mais revelador. A Petrobrás foi criada para exercer o monopólio na produção e no refino, oferecendo energia barata para o desenvolvimento brasileiro. Ao propor a transferência do setor mais estratégico da economia ao capital privado, o que pressupõe a manutenção da atual política de preços, que favorece acionistas em detrimento da sociedade, a Folha contribui para o subdesenvolvimento brasileiro.

